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Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open

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Украинка получила шанс дебютировать на турнире Большого Шлема.
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая впервые сможет выступить в квалификации Australian Open. 

Отмечается, что в заявочном списке Открытого чемпионата Австралии удалили имена трех теннисисток, которые ранее получили wild card в основную сетку турнира. Это Полин Парментье, Арина Родионова и Хан На Рэ.

Таким образом, Лопатецкая, которая ранее была на третьем месте в альтернативном списке, официально попала в отбор соревнований.

Ранее стало известно, когда Дарья вернется на корт.

Напомним, пять украинских теннисисток выступят в основной сетке Australian Open.

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Теги: теннис, Дарья Лопатецкая, Australian Open
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Источник: btu.org.ua

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