Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open
Украинка получила шанс дебютировать на турнире Большого Шлема.
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая впервые сможет выступить в квалификации Australian Open.
Отмечается, что в заявочном списке Открытого чемпионата Австралии удалили имена трех теннисисток, которые ранее получили wild card в основную сетку турнира. Это Полин Парментье, Арина Родионова и Хан На Рэ.
Таким образом, Лопатецкая, которая ранее была на третьем месте в альтернативном списке, официально попала в отбор соревнований.
Ранее стало известно, когда Дарья вернется на корт.
Напомним, пять украинских теннисисток выступят в основной сетке Australian Open.
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