Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open

Украинка получила шанс дебютировать на турнире Большого Шлема.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая впервые сможет выступить в квалификации Australian Open.

Отмечается, что в заявочном списке Открытого чемпионата Австралии удалили имена трех теннисисток, которые ранее получили wild card в основную сетку турнира. Это Полин Парментье, Арина Родионова и Хан На Рэ.

Таким образом, Лопатецкая, которая ранее была на третьем месте в альтернативном списке, официально попала в отбор соревнований.

Ранее стало известно, когда Дарья вернется на корт.

Напомним, пять украинских теннисисток выступят в основной сетке Australian Open.