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Надаль - о турнирах Большого шлема: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше

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Испанец хочет стать лучшим теннисистом.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал борьбу “Большой тройки“ в турнирах Большого шлема.

“Сегодня ситуация такая, что у Федерера 20 титулов, у меня - 19, у Джоковича - 16. Конечно, мне бы хотелось стать самым титулованным, однако я не одержим этим.

Здоровые амбиции - это хорошо, а чрезмерные - плохо, как и в других любых жизненных ситуациях. Слишком большие амбиции могут привести к расстройству, зависти и сделают тебя несчастным. Но я считаю, что мне очень повезло.

Если меня обойдут по титулам, то это случится потому, что они лучше, чем я. Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше“, - цитирует Надаля Diario de Mallorca

Отметим, что ранее Надаль рассказал о своем отношение к победам.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис
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