Надаль - о турнирах Большого шлема: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше

Испанец хочет стать лучшим теннисистом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал борьбу “Большой тройки“ в турнирах Большого шлема.

“Сегодня ситуация такая, что у Федерера 20 титулов, у меня - 19, у Джоковича - 16. Конечно, мне бы хотелось стать самым титулованным, однако я не одержим этим.

Здоровые амбиции - это хорошо, а чрезмерные - плохо, как и в других любых жизненных ситуациях. Слишком большие амбиции могут привести к расстройству, зависти и сделают тебя несчастным. Но я считаю, что мне очень повезло.

Если меня обойдут по титулам, то это случится потому, что они лучше, чем я. Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше“, - цитирует Надаля Diario de Mallorca.

Отметим, что ранее Надаль рассказал о своем отношение к победам.