Надаль - о турнирах Большого шлема: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше
Испанец хочет стать лучшим теннисистом.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал борьбу “Большой тройки“ в турнирах Большого шлема.
“Сегодня ситуация такая, что у Федерера 20 титулов, у меня - 19, у Джоковича - 16. Конечно, мне бы хотелось стать самым титулованным, однако я не одержим этим.
Здоровые амбиции - это хорошо, а чрезмерные - плохо, как и в других любых жизненных ситуациях. Слишком большие амбиции могут привести к расстройству, зависти и сделают тебя несчастным. Но я считаю, что мне очень повезло.
Если меня обойдут по титулам, то это случится потому, что они лучше, чем я. Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше или телефон лучше“, - цитирует Надаля Diario de Mallorca.
Отметим, что ранее Надаль рассказал о своем отношение к победам.
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