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Надаль: Нужно быть готовым к падению, ведь однажды оно случится

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Испанец не впадает в эйфорию во время побед.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем отношение к победам.

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“Когда в моей карьере возникали яркие моменты, то я старался укрыться от похвалы в свой адрес, ведь я стеснялся и старался не потерять внутренне спокойствие. 

Я не впадаю в эйфорию и не люблю все драматизировать. Мне хочется сохранять равновесие, чтобы контролировать эмоции.

Когда я допускаю ошибки, то не вижу все в черном цвете. Если же что-то получается, то я не думаю про себя: “Ты просто бомба, Рафа“.

Я знаю, что плохое не длится всегда, но когда все хорошо, то я всегда говорю себе: “Не слишком хвали себя, ведь рано или поздно все закончится“.

Я считаю, что нужно быть готовым к падению, ведь однажды оно случится“, - цитирует Надаля Marca.

Напомним, что Надаль стал теннисистом года по версии ATP.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис
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