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Федерер: Моя цель номер один - оставаться здоровым

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Швейцарец признался, что хочет еще чего-нибудь добиться в теннисе.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер не исключает, что другие теннисисты могут побить его рекорд по количеству турниров Большого Шлема. Напомним, на счету швейцарца 19 титулов.

“Особенный момент для меня случился, когда я побил рекорд по количеству ТБШ. А само наличие рекорда не является чем-то особенным.

Надаль и Джокович также будут счастливы, когда это случится. Это нормально, если они побьют рекорд. Они по-настоящему невероятные теннисисты. Я не могу их остановить. Я могу контролировать только то, что в моих силах.

Моя цель номер один - оставаться здоровым, потому что только в таком случае я могу чего-то достичь. А я бы хотел еще чего-то добиться“, - цитирует Федерера Tennis.com. 

Ранее Роджер Федерер назвал цели на следующий сезон.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович
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