Федерер: В один момент я сказал себе, что не хочу грустить из-за неудач

Швейцарец рассказал о своей борьбе с негативной энергией.

Третья ракетка мира Роджер Федерер поведал, как он научился воспринимать свои профессиональные неудачи.

“Когда мне было 25 лет, я сказал себе, что больше не хочу грустить из-за неудач. Я не хочу, чтобы во мне задерживалась негативная энергия.

Мне нужно было просто научиться переключаться. Я сказал себе, что научусь оставлять в стороне негативные эмоции и буду двигаться дальше“, - приводит слова Федерера Tennis World USA.

Ранее Роджер Федерер назвал цели на следующий сезон.