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Федерер: В один момент я сказал себе, что не хочу грустить из-за неудач

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Швейцарец рассказал о своей борьбе с негативной энергией.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер поведал, как он научился воспринимать свои профессиональные неудачи.

“Когда мне было 25 лет, я сказал себе, что больше не хочу грустить из-за неудач. Я не хочу, чтобы во мне задерживалась негативная энергия. 

Мне нужно было просто научиться переключаться. Я сказал себе, что научусь оставлять в стороне негативные эмоции и буду двигаться дальше“, - приводит слова Федерера Tennis World USA. 

Ранее Роджер Федерер назвал цели на следующий сезон.

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Теги: теннис, Роджер Федерер
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