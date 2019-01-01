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Чемпионка US Open снялась с первого турнира сезона

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Бьянка Андрееску пропустит соревнования в Окленде.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

Пятая ракетка мира Бьянка Андрееску снялась с турнира в Окленде (Новая Зеландия) из-за травмы колена. 

“Мы расстроены тем, что Бьянка не сможет выступить на нашем турнире. Желаем ей скорейшего восстановления“, - написали представители турнира на странице соревнований в Twitter.

Отметим, что турнир в Окленде пройдет с 6 по 12 января 2020 года. 

Напомним, в 2019 году Андрееску выиграла турниры в Индиан-Уэллсе, Торонто и US Open.

Ранее сообщалось, что Бьянка Андрееску стала спортсменкой года в Канаде.

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Теги: теннис, Бьянка Андрееску, WTA
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