Надаль: Циципас - один из претендентов на титулы крупных турниров

Испанец поделился своими ожиданиями от следующего сезона.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о греке Стефаносе Циципасе.

“У Стефаноса есть большие амбиции. Это хорошо. Важно иметь четкие цели. Нужно понимать, чего сам хочешь. Попасть в топ-3 рейтинга ATP нелегко, потому что есть много претендентов на высокие места.

Многие теннисисты будут бороться за места в тройку рейтинга, безусловно.

Стефанос провел отличную предсезонку, уверен, что в 2020 году он будет в числе претендентов на титулы крупных турниров“, - цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира АТР.