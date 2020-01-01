Надаль: Циципас - один из претендентов на титулы крупных турниров
Испанец поделился своими ожиданиями от следующего сезона.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о греке Стефаносе Циципасе.
“У Стефаноса есть большие амбиции. Это хорошо. Важно иметь четкие цели. Нужно понимать, чего сам хочешь. Попасть в топ-3 рейтинга ATP нелегко, потому что есть много претендентов на высокие места.
Многие теннисисты будут бороться за места в тройку рейтинга, безусловно.
Стефанос провел отличную предсезонку, уверен, что в 2020 году он будет в числе претендентов на титулы крупных турниров“, - цитирует Надаля Tennis World USA.
Напомним, Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира АТР.
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