Переключиться на мобильную версию

Надаль: Циципас - один из претендентов на титулы крупных турниров

Комментариев: 0
Испанец поделился своими ожиданиями от следующего сезона.
Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о греке Стефаносе Циципасе.

“У Стефаноса есть большие амбиции. Это хорошо. Важно иметь четкие цели. Нужно понимать, чего сам хочешь. Попасть в топ-3 рейтинга ATP нелегко, потому что есть много претендентов на высокие места.

Многие теннисисты будут бороться за места в тройку рейтинга, безусловно.

Стефанос провел отличную предсезонку, уверен, что в 2020 году он будет в числе претендентов на титулы крупных турниров“, - цитирует Надаля Tennis World USA. 

Напомним, Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира АТР.

Поделись:
Теги: теннис, Стефанос Циципас, Рафаэль Надаль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь