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Клийстерс рассказала, когда вернется на корт

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Бельгийка решила возобновить карьеру после длительной паузы.
Ким Клийстерс
Ким Клийстерс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс, ранее анонсировавшая свое возвращение в теннис, рассказала, когда сможет вернуться на корт. Напомним, бельгийке придется пропустить первые соревнования нового сезона из-за травмы колена.

“Несмотря на мое колено, последние несколько недель оказались отличными. Оно чувствует себя гораздо лучше, но еще полностью не восстановилось.

Я продолжаю готовиться к возвращению и с нетерпением жду свой первый турнир. Я уже достаточно долго тренируюсь, но мне необходимо потерпеть еще несколько недель и тогда, вероятно, я буду готова играть“, - сказано в видеосообщении теннисистки, опубликованном на ее странице в Twitter.

Напомним, бельгийка не выступала на профессиональном уровне уже семь лет.

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Теги: теннис, Ким Клийстерс, WTA
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