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Джокович: Рано или поздно "Большую тройку" сместят с первых трех строчек рейтинга

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Смена поколений произойдет неизбежно.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Вторая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением по поводу смены поколений в теннисе .

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“Я думаю, что это логичное и естественное развитие событий. Роджер, Рафа и я уже говорили, что когда-нибудь случится, что нас сместят с первых трех строчек рейтинга и новые молодые теннисисты начнут выигрывать Большие шлемы.

Мы пытаемся оттянуть смену поколений, но это все равно произойдет. С каждым годом этот момент приближается все ближе.

Молодые теннисисты бросают вызов лучшим игрокам в мире, ведь сами хотят быть лучшими в мире, и в конце концов они станут.

Они уже в топ-5 и топ-10, и наша задача в том, чтобы смена поколений произошла как можно позже но, похоже, этот момент все приближается“, - цитирует Джоковича AFP.

Отметим, что Надаль - лучший теннисист года.

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Теги: Новак Джокович, теннис
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