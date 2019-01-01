Украинская теннисистка впервые выйдет на корт после операции

Дарья Лопатецкая завилась на соревнования в Гонконге.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выступит в основной сетке на двух турнирах серии ITF в Гонконге (Китай).

Соревнования пройдут с 30 декабря по 5 января и с 6 по 12 января.

Отметим, что это будет первое выступление украинки после операции на мениске, которую она перенесла в мае этого года.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина оплатила дорогостоящую операцию юной Дарьи Лопатецкой.