Федерер назвал цели на следующий сезон

Швейцарец хочет выиграть крупный турнир.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился целями на новый сезон.

“Мне нужно очень много тренироваться - это моя главная цель. Я попытаюсь выиграть один из пяти главных турниров, плюс еще Олимпиаду - итого шесть.

В общем, я хочу попытать счастья на одном из главных турниров. Побеждать на теннисных турнирах, уезжать оттуда победителем очень приятное ощущение.

Моя цель - выигрывать как можно больше турниров и, если у меня получится взять большой титул где бы то ни было: на Уимблдоне, US Open, Олимпийских играх или Australian Open, - это будет просто великолепно“, - приводит слова Федерера Foxsports.

Отметим, ранее Федерер поделился мнением о том, как нужно заканчивать карьеру.