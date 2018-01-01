Надаль - теннисист года по версии ATP

Испанец получил престижную награду.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила обладателей ежегодных наград организации в разных номинациях.

Лучшим игроком года стал первая ракетка мира Рафаэль Надаль. В минувшем сезоне испанец выиграл Ролан Гаррос (Франция) и Открытый чемпионат США.

Кроме того, Надаль завоевал титулы на турнирах ATP в Риме (Италия) и Монреале (Канада).

Ранее сообщалось, кто стал лучшей теннисисткой по версии WTA.