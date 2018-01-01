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Надаль - теннисист года по версии ATP

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Испанец получил престижную награду.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила обладателей ежегодных наград организации в разных номинациях.

Лучшим игроком года стал первая ракетка мира Рафаэль Надаль. В минувшем сезоне испанец выиграл Ролан Гаррос (Франция) и Открытый чемпионат США.

Кроме того, Надаль завоевал титулы на турнирах ATP в Риме (Италия) и Монреале (Канада).

Ранее сообщалось, кто стал лучшей теннисисткой по версии WTA.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, ATP
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