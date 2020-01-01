Федерер: Уход из тенниса не должен быть каким-то идеальным

Болельщики будут помнить о всей карьере, а не о последнем матче.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу того, каким должно быть окончание карьеры.

Читай также: Монфис: Было бы отлично в следующем сезоне оказаться в топ-5

“Я не считаю, что уход из тенниса должен быть каким-то идеальным. Не обязательно выиграть какой-то крупный турнир, чтобы уйти на мажорной ноте.

Все может быть совсем иначе. Важно продолжать выступать, пока это приносит удовольствие. Вот это самое главное.

Я не думаю, что люди запоминают, каким был последний матч Джона Макинроя и других великих игроков.

Болельщики помнят, что эти теннисисты выиграли Уимблдон, занимали первое место в рейтинге ATP“, - приводит слова Федерера Associated Press.

Ранее швейцарец рассказал о своих самых обидных поражениях.