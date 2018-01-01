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Тренер Цуренко: Леся будет показывать качественный теннис

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Сильвер Карьюс отметил, что он хочет как можно лучше помочь украинке.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Новый тренер Леси Цуренко Сильвер Карьюс прокомментировал начало работы с украинкой.

“Для меня, как тренера, сотрудничество с Цуренко - это большой вызов и ответственность. Я доволен, что у меня есть такая возможность. Теперь постараюсь хорошо ей воспользоваться, чтобы как можно лучше помочь Лесе. Если она посчитает, что моя помощь ей подходит, то почему не продолжить наше сотрудничество и дальше?.

Пока я не могу сказать, что у нее идеальная форма. Пока мы занимались физической подготовкой и теннисом вместе, теперь будет больше тенниса. Посмотрим, что из этого выйдет. Если все пойдет хорошо, то она будет показывать качественный теннис. Во второй половине 2019 года Цуренко потеряла позиции в рейтинге, потому что у нее было много травм и небольших повреждений. Но сейчас, кажется, что это все позади. Идет движение вверх.

У Леси очень профессиональная команда, в которую также входят тренер по физической подготовке и физиотерапевт. Они отлично знают свое дело, профессионально подходят к процессу. Мне очень приятно сотрудничать с ними“, - заявил тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что Леся Цуренко начала сотрудничество с новым тренером.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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Источник: rus.err.ee

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