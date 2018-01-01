Федерер: Мои самые обидные поражения связаны с Надалем
Третья ракетка мира уверен, что матчи с испанцем болельщики ценят больше всего.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о соперничестве с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
“Рафа сделал прорыв довольно рано, так что у нас нередко совпадали лучшие моменты карьеры. Многие наши матчи вошли в историю.
К сожалению, некоторые мои самые обидные поражения тоже связаны с его именем. К тому же он левша, так что мне приходилось придумывать разные способы, чтобы победить его.
Сначала с Джоковичем мы чаще встречались в полуфиналах, а потом меня ждал матч с Надалем в финале. Но Новаку удалось это изменить. Однако наши матчи с Рафой болельщики ценят больше“, - цитирует швейцарца Tennis World USA.
Ранее Роджер Федерер составил портрет идеального игрока.
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