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Федерер: Мои самые обидные поражения связаны с Надалем

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Третья ракетка мира уверен, что матчи с испанцем болельщики ценят больше всего.
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о соперничестве с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем. 

“Рафа сделал прорыв довольно рано, так что у нас нередко совпадали лучшие моменты карьеры. Многие наши матчи вошли в историю.

К сожалению, некоторые мои самые обидные поражения тоже связаны с его именем. К тому же он левша, так что мне приходилось придумывать разные способы, чтобы победить его.

Сначала с Джоковичем мы чаще встречались в полуфиналах, а потом меня ждал матч с Надалем в финале. Но Новаку удалось это изменить. Однако наши матчи с Рафой болельщики ценят больше“, - цитирует швейцарца Tennis World USA.

Ранее Роджер Федерер составил портрет идеального игрока.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович
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