Федерер: Мои самые обидные поражения связаны с Надалем

Третья ракетка мира уверен, что матчи с испанцем болельщики ценят больше всего.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о соперничестве с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

“Рафа сделал прорыв довольно рано, так что у нас нередко совпадали лучшие моменты карьеры. Многие наши матчи вошли в историю.

К сожалению, некоторые мои самые обидные поражения тоже связаны с его именем. К тому же он левша, так что мне приходилось придумывать разные способы, чтобы победить его.

Сначала с Джоковичем мы чаще встречались в полуфиналах, а потом меня ждал матч с Надалем в финале. Но Новаку удалось это изменить. Однако наши матчи с Рафой болельщики ценят больше“, - цитирует швейцарца Tennis World USA.

Ранее Роджер Федерер составил портрет идеального игрока.