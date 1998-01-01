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Монфис: Было бы отлично в следующем сезоне оказаться в топ-5

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Француз счастлив выступать в одно время с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Десятая ракетка мира Гаэль Монфис признался, что ему очень повезло играть в одно время с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

“Мне повезло, что я выступаю с ними в одно время. Это лучшее поколение в истории тенниса. Для меня большая честь быть причастным к нашей общей игре. Соревноваться с такими легендами просто невероятно.

Какие мои дальнейшие цели? Не планирую отдыхать в оставшееся время до старта сезона. Хочу приступить к работе. Я уже готовлюсь, чтобы изменить некоторые моменты и стать сильнее в новом году. Хочу достичь новых высот.

Было бы отлично в следующем сезоне оказаться в топ-5“,- приводит слова Монфиса Sport360. 

Ранее Гаэль Монфис рассказал, что его девушка, первая ракетка Украины Элина Свитолина дает ему советы по игре.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович
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