Свитолина: Монфис мне очень помогал, когда у меня была травма колена

Элина Свитолина, как ее парень помог ей выйти из тяжелого психологического состояния.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как ее парень Гаэль Монфис повлиял на нее в том плане, что она стала более открытой в общении со своей командой и меньше проблемных моментов оставляет в себе.

"Знаете, когда у меня была травма колена, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии, и в тот момент он мне очень помогал. Нужно было принимать много решений, где не стоит выступать, возможно брать длительную паузу. А я такая, что всегда хочу играть. Если в какой-то день у меня не болит нога, то я хочу заниматься своим делом на все 100%.

Иногда это может плохо повлиять на здоровье. Но я постоянно хочу тренироваться, потому что плохо воспринимаю, когда приходится просто сидеть без дела.

Когда у меня что-то не идет, то я закрываюсь в себе и стараюсь это не обсуждать. Гаэль все это видел и все понимал и помог мне в тот момент в общении с Энди и пройти через этот непростой период", - рассказала Свитолина.