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Снигур потерпела поражение в финале турнира ITF в Дубае

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Украинская теннисистка проиграла в двух сетах.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Молодая украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) провела матч против румынской спортсменки Ани Богдан в рамках финала турнира ITF в Дубае.

17-летняя украинка потерпела поражение в двух сетах - 1:6, 2:6. Поединок продолжался чуть больше часа. По ходу встречи молодая спортсменка допустила пять двойных ошибок и выиграла только три из семи гейма на своей подаче.

Отметим, что выход в финал в Дубае позволит украинке впервые в карьере попасть в топ-250 мирового рейтинга.

Напомним, в полуфинале Дарья Снигур сенсационно обыграла опытную Кристину Младенович.

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Теги: теннис, Дарья Снигур, ITF
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