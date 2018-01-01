Долгополов пропустит Australian Open

Бывший лидер украинского тенниса не сможет принять участие в турнире Большого Шлема.

Известный украинский теннисист Александр Долгополов принял решение отказаться от выступления на престижном турнире - Открытом чемпионате Австралии.

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Как сообщает официальный аккаунт Australian Open в Twitter, Долгополов пропустит турнир в Мельбурне из-за травмы правого запястья. Украинец должен был выступать в Австралии по “защищенному“ рейтингу, но ему вновь пришлось отложить свое возвращение на корт.

Отметим, что Долгополов не выходит на корт с мая 2018 года. В последний раз он выступал на Мастерсе в Риме.

Напомним, в начале декабря Александр Долгополов перенес операцию на ноге.