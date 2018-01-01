Переключиться на мобильную версию

Долгополов пропустит Australian Open

Комментариев: 0
Бывший лидер украинского тенниса не сможет принять участие в турнире Большого Шлема.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Известный украинский теннисист Александр Долгополов принял решение отказаться от выступления на престижном турнире - Открытом чемпионате Австралии.

Читай также: Долгополов пострадал от своего домашнего питомца

Как сообщает официальный аккаунт Australian Open в Twitter, Долгополов пропустит турнир в Мельбурне из-за травмы правого запястья. Украинец должен был выступать в Австралии по “защищенному“ рейтингу, но ему вновь пришлось отложить свое возвращение на корт.

Отметим, что Долгополов не выходит на корт с мая 2018 года. В последний раз он выступал на Мастерсе в Риме.

Напомним, в начале декабря Александр Долгополов перенес операцию на ноге.

Поделись:
Теги: теннис, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Александр Долгополов, Australian Open, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь