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Снигур сенсационно обыграла именитую соперницу в полуфинале турнира серии ITF в Дубае

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Украинка добыла дебютную победу над представительницей топ-50 рейтинга WTA.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович в рамках полуфинала турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Полуфинал.
Дарья Снигур (Украина, Q) - Кристина Младенович (Франция, 1) - 6:3, 7:6 (6)

Матч продолжался 1 час и 39 минут. За это время украинка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 11. На счету ее соперницы 6 подач на вылет, 3 двойные ошибки и 3 из 5 реализованных брейк-поинта.

Эта победа стала для Дарьи дебютной в матчах с соперницами из топ-50 мирового рейтинга. В этом году Младенович выиграла парный титул на Ролан Гаррос и Итоговом турнире WTA.

В финале Снигур встретится с румынкой Аной Богдан.

Напомним, на пути в полуфинал Дарья Снигур победила Магдалену Фрех из Польши.

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Теги: теннис, Дарья Снигур, Кристина Младенович
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