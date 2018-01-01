Снигур сенсационно обыграла именитую соперницу в полуфинале турнира серии ITF в Дубае

Украинка добыла дебютную победу над представительницей топ-50 рейтинга WTA.

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович в рамках полуфинала турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Полуфинал.

Дарья Снигур (Украина, Q) - Кристина Младенович (Франция, 1) - 6:3, 7:6 (6)



Матч продолжался 1 час и 39 минут. За это время украинка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 11. На счету ее соперницы 6 подач на вылет, 3 двойные ошибки и 3 из 5 реализованных брейк-поинта.



Эта победа стала для Дарьи дебютной в матчах с соперницами из топ-50 мирового рейтинга. В этом году Младенович выиграла парный титул на Ролан Гаррос и Итоговом турнире WTA.

В финале Снигур встретится с румынкой Аной Богдан.

Напомним, на пути в полуфинал Дарья Снигур победила Магдалену Фрех из Польши.