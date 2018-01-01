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Стало известно, кто станет соперницей Снигур в полуфинале престижного турнира в Дубае

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В 1/2 соревнований украинке будет противостоять представительница Франции.
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Getty Images

Французская теннисистка Кристина Младенович вышла в полуфинал турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале спортсменка в трех сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо - 6:7(3), 6:3, 6:2. Матч продолжался почти три часа. 

В полуфинале Младенович встретится с украинкой Дарьей Снигур, которая в 1/4 оказалась сильнее Магдалены Фрех из Польши.

Отметим, что матч против француженки станет для Дарьи дебютным с представительницей топ-50 рейтинга WTA.

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Теги: теннис, Кристина Младенович, Дарья Снигур
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