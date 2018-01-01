Снигур стала полуфиналисткой турнира серии ITF в Дубае

Юная украинка продолжает борьбу на турнире.

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в полуфинал турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала наша спортсменка обыграла Магдалену Фрех из Польши.



Дубай. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Магдалена Фрех (Польша) - 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час и 15 минут. За это время украинка не подала ни одной подачи на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 12.

В полуфинале Дарья сыграет против Кристины Младенович или Сары Соррибес-Тормо.

Ранее Снигур обыграла россиянку Анастасию Потапову.