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Снигур стала полуфиналисткой турнира серии ITF в Дубае

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Юная украинка продолжает борьбу на турнире.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в полуфинал турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала наша спортсменка обыграла Магдалену Фрех из Польши.
 
Дубай. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) - Магдалена Фрех  (Польша) - 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час и 15 минут. За это время украинка не подала ни одной подачи на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 12.

В полуфинале Дарья сыграет против Кристины Младенович или Сары Соррибес-Тормо.

Ранее Снигур обыграла россиянку Анастасию Потапову.

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Теги: теннис, Дарья Снигур
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