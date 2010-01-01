Цуренко начала сотрудничество с новым тренером

Украинка готовится к сезону в Международной теннисной академии.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко перед стартом нового сезона начала сотрудничество с новым тренером.

Тенниситка тренируется в Международной теннисной академии, где ей помогает эстонский специалист Сильаер Карьюс.

Отметим, что с 2010 по 2012 год он работал с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.

Отмечается, что Цуренко и Карьюс взяли пробный период, по итогом которого украинка примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко снялась с турнира серии ITF в Дубае.