Цуренко начала сотрудничество с новым тренером
Украинка готовится к сезону в Международной теннисной академии.
Третья ракетка Украины Леся Цуренко перед стартом нового сезона начала сотрудничество с новым тренером.
Тенниситка тренируется в Международной теннисной академии, где ей помогает эстонский специалист Сильаер Карьюс.
Отметим, что с 2010 по 2012 год он работал с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.
Отмечается, что Цуренко и Карьюс взяли пробный период, по итогом которого украинка примет решение о дальнейшем сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что Леся Цуренко снялась с турнира серии ITF в Дубае.
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