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Цуренко начала сотрудничество с новым тренером

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Украинка готовится к сезону в Международной теннисной академии.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Третья ракетка Украины Леся Цуренко перед стартом нового сезона начала сотрудничество с новым тренером.

Тенниситка тренируется в Международной теннисной академии, где ей помогает эстонский специалист Сильаер Карьюс.

Отметим, что с 2010 по 2012 год он работал с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.

Отмечается, что Цуренко и Карьюс взяли пробный период, по итогом которого украинка примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко снялась с турнира серии ITF в Дубае.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, WTA
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Источник: btu.org.ua

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