Барти стала теннисисткой года по версии WTA

Первая ракетка мира Эшли Барти получила звание лучшей теннисисткой года по версии WTA.

В борьбу за награду спортсменка опередила Каролину Плишкову (Чехия), Наоми Осаку (Япония), Симону Халеп (Румыния) и Бьянку Андрееску (Канада).

.@ashbarty won't soon forget her 2019 season, and she adds to her accolades as the WTA Player of the Year --> https://t.co/qnkBn0Tqac pic.twitter.com/qPIO6erZLj