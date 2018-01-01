Переключиться на мобильную версию

Снигур вышла в четвертьфинал турнира серии ITF в Дубае

Комментариев: 0
Юная украинка впервые обыграла представительницу топ-100 мирового рейтинга.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ). Наша спортсменка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, Q) - Анастасия Потапова (Россия, 8) - 6:2, 6:3

Матч продолжался 1 час 10 минут. На счету Дарьи один эйс, одна двойная ошибка, пять брейков и одна проигранная подача.

Отметим, что это дебютная победа украинки в матче против теннисистки из топ-100 рейтинга WTA.

В четвертьфинале Снигур встретится Магдаленой Френх из Польши.

Напомним, ранее Дарья Снигур победила бельгийку Янину Викмайер.

Поделись:
Теги: теннис, Дарья Снигур
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь