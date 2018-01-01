Снигур вышла в четвертьфинал турнира серии ITF в Дубае

Юная украинка впервые обыграла представительницу топ-100 мирового рейтинга.

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ). Наша спортсменка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Дубай. Второй круг

Дарья Снигур (Украина, Q) - Анастасия Потапова (Россия, 8) - 6:2, 6:3



Матч продолжался 1 час 10 минут. На счету Дарьи один эйс, одна двойная ошибка, пять брейков и одна проигранная подача.

Отметим, что это дебютная победа украинки в матче против теннисистки из топ-100 рейтинга WTA.

В четвертьфинале Снигур встретится Магдаленой Френх из Польши.

Напомним, ранее Дарья Снигур победила бельгийку Янину Викмайер.