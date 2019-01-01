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Пять украинских теннисисток выступят в основной сетке Australian Open

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Открытый чемпионат Австралии пройдет пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Пять украинских теннисисток попали в основную сетку Australian Open-2020, который пройдет с 20 января по 2 февраля следующего года.

Четыре представительницы Украины прошли по рейтингу: Элина Свитолина (№6 WTA), Даяна Ястремская (№22), Леся Цуренко (№72) и Катерина Козлова (№92).

На соревнованиях также выступит Катерина Бондаренко, которая воспользовалась защищенным рейтингом (№85).

На седьмом месте в альтернативном списке на попадание в основу турнира находится еще одна украинка - Катерина Завацкая (№107 WTA).

Напомним, в 2019 победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, Катарина Завацкая
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Источник: btu.org.ua

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