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Багдатис: Рад объявить о начале сотрудничества со Свитолиной

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Накануне киприот вошел в тренерский штаб первой ракетки Украины.
Маркос Багдатис
Маркос Багдатис
Getty Images

Экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис прокомментировал начало сотрудничества с украинкой Элиной Свитолиной.

“Очень рад объявить о следующей главе моей жизни. С нетерпением жду, когда вместе с Эндрю Беттлсом буду тренировать великую спортсменку и супертеннисистку, шестую в рейтинге WTA Элину Свитолину.

Благодарю Элину за оказанное мне доверие. Давай сделаем это!“, - написал Багдатис на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина заявилась на престижный турнир в немецком Штутгарте.

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Теги: теннис, Маркос Багдатис, Элина Свитолина
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