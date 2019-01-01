Багдатис: Рад объявить о начале сотрудничества со Свитолиной

Накануне киприот вошел в тренерский штаб первой ракетки Украины.

Экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис прокомментировал начало сотрудничества с украинкой Элиной Свитолиной.

“Очень рад объявить о следующей главе моей жизни. С нетерпением жду, когда вместе с Эндрю Беттлсом буду тренировать великую спортсменку и супертеннисистку, шестую в рейтинге WTA Элину Свитолину.

Благодарю Элину за оказанное мне доверие. Давай сделаем это!“, - написал Багдатис на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина заявилась на престижный турнир в немецком Штутгарте.