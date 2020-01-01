Шошина потерпела поражение в стартовом круге турнира серии ITF в Дубае

Украинская теннисистка не смогла справиться с представительницей Австрии.

Украинская теннисистка Анастасия Шошина уступила австрийке Барбара Хаас в своем дебютном матче в основной сетке турнира ITА в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Первый круг

Анастасия Шошина (Украина, Q) - Барбара Хаас (Австрия) - 4:6, 6:7 (5)



Матч продолжался почти два часа. На счету украинки одна подача на вылет, четыре двойные ошибки, шесть выигранных брейк-поинтов и семь проигранных геймов на собственной подаче.

Отметим, что борьбу на турнире продолжает другая представительница Украины Дарья Снигур.