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Шошина потерпела поражение в стартовом круге турнира серии ITF в Дубае

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Украинская теннисистка не смогла справиться с представительницей Австрии.
Анастасия Шошина
Анастасия Шошина
btu.org.ua

Украинская теннисистка Анастасия Шошина уступила австрийке Барбара Хаас в своем дебютном матче в основной сетке турнира ITА в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Первый круг
Анастасия Шошина (Украина, Q) - Барбара Хаас (Австрия) - 4:6, 6:7 (5)

Матч продолжался почти два часа. На счету украинки одна подача на вылет, четыре двойные ошибки, шесть выигранных брейк-поинтов и семь проигранных геймов на собственной подаче.

Отметим, что борьбу на турнире продолжает другая представительница Украины Дарья Снигур.

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Теги: теннис, Анастасия Шошина
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Источник: btu.org.ua

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