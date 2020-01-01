Шошина потерпела поражение в стартовом круге турнира серии ITF в Дубае
Украинская теннисистка не смогла справиться с представительницей Австрии.
Украинская теннисистка Анастасия Шошина уступила австрийке Барбара Хаас в своем дебютном матче в основной сетке турнира ITА в Дубае (ОАЭ).
Дубай. Первый круг
Анастасия Шошина (Украина, Q) - Барбара Хаас (Австрия) - 4:6, 6:7 (5)
Матч продолжался почти два часа. На счету украинки одна подача на вылет, четыре двойные ошибки, шесть выигранных брейк-поинтов и семь проигранных геймов на собственной подаче.
Отметим, что борьбу на турнире продолжает другая представительница Украины Дарья Снигур.
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