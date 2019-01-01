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Снигур вышла во второй круг турнира серии ITF в Дубае

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На старте соревнований украинка обыграла представительницу Бельгии.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в первом круге турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ). Наша спортсменка в двух сетах справилась с бельгийкой Яниной Викмайер.

Дубай. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, Q) - Янина Викмайер (Бельгия) - 6:4, 6:1

Матч продолжался около часа.

Это была первая победа Дарьи на турнирах ITF с призовым фондом $100,000.

Следующей соперницей украинки будет представительница России Анастасия Потапова, которая пробилась во второй круг на отказе еще одной представительницы Украины Ангелины Калининой.

Напомним, в финале квалификации соревнований Дарья Снигур победила свою соотечественницу Катерину Бондаренко.

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Теги: теннис, Дарья Снигур
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