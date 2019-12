Пятая ракетка мира Бьянка Андрееску стала спортсменкой года в Канаде, сообщает официальный сайт WTA.

В борьбе за награду теннисистка опередила гольфистку Брук Хендерсон, хоккеиста Джордан Биннингтон, легкоатлета Андре Де Грассе и бейсболиста Майк Сорока.

👏Congratulations, @Bandreescu_! 🏆



She is the unanimous pick for, and first tennis player to win, Canada's Lou Marsh Trophy.



The award is given each year to the country's top athlete --->https://t.co/lvwOJRR32J pic.twitter.com/Qc4SBkJXbh