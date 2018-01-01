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Сломанную ракетку Серены Уильямс продали на аукционе за пятизначную сумму

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Человек выложил за ракетку свыше 20 тысяч долларов.
Сломанная ракетка Серены Уильямс
Сломанная ракетка Серены Уильямс
Getty Images

В финале US Open-2018 между Сереной Уильямс и Наоми Осакой произошел неприятный инцидент - американка на эмоциях сломала свою ракетку, за что (помимо всего прочего в том финале) была оштрафована.

Ракетка была выставлена на продажу на аукционе Goldin, а стартовала с цены 2 тысячи долларов. По информации Tennis.life, ракетка была куплена за за 20 910 долларов.

Отметим, что 22-летний студент Бостонского колледжа Джастин Аррингтон-Холмс, который работал болбоем на матче и получивший ракетку из рук американки, продал ее за 500 долларов комиссионному магазину. Человек, который купил ее в магазине, выставил ракетку на аукцион.

Ранее сообщалось, что болид Шумахера был продан на аукционе.

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Теги: Серена Уильямс, аукцион, продажа, теннис
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