Снигур победила Бондаренко и вышла в основную сетку турнира в Дубае

Юная украинская теннисистка успешно преодолела квалификацию в ОАЭ.

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу над другой представительницей нашей страны Катериной Бондаренко в финале квалификации турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Квалификация

Дарья Снигур (Украина) - Катерина Бондаренко (Украина, WC) - 1:6, 6:3, 10:6



Матч продолжался 59 минут. По ходу матча Снигур три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки (1-6 у Бондаренко), реализовала все четыре брейк-поинта и проиграла пять геймов на собственной подаче.