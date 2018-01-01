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Снигур победила Бондаренко и вышла в основную сетку турнира в Дубае

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Юная украинская теннисистка успешно преодолела квалификацию в ОАЭ.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу над другой представительницей нашей страны Катериной Бондаренко в финале квалификации турнира серии ITF в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Квалификация
Дарья Снигур (Украина) - Катерина Бондаренко (Украина, WC) - 1:6, 6:3, 10:6

Матч продолжался 59 минут. По ходу матча Снигур три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки (1-6 у Бондаренко), реализовала все четыре брейк-поинта и проиграла пять геймов на собственной подаче.

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Теги: теннис, Дарья Снигур, Катерина Бондаренко
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Источник: btu.org.ua

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