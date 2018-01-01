Экс-первая ракетка мира приняла решение завершить карьеру после Australian Open

Каролин Возняцки в ближайшее время зачехлит ракетку.

Датская теннисистка Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры.

“Я всегда говорила, что если я почувствую, что хочу заниматься теннисом меньше, чем другими вещами, то я завершу карьеру. В последние месяцы я поняла, что за пределами тенниса есть много, которым я хотела бы посвятить свою жизнь. В жизни гораздо больше целей, к которым мне нужно стремиться. Одной их таких целей стало создание семьи.

Я решила завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата Австралии-2020. Это никак не связано с моим здоровьем.

Я благодарю своих болельщиков, друзей, спонсоров, свою команду, особенно моего отца, моего мужа и мою семью за много лет поддержки. Без вас я бы не добилась всего того, чего смогла добиться“, - приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

Отметим, что за время выступлений в WTA-туре Возняцки выиграла 30 титулов и три раза была первой ракеткой мира. В прошлом году Каролин выиграла Austrlian Open, записав в свой актив единственный титул Большого Шлема.