Свитолина: Я не всегда смотрю на Монфиса во время матчей, но его поддержка важна
Первая ракетка Украины рассказала о взаимоотношениях со своим возлюбленным.
Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о взаимоотношениях с французом Гаэлем Монфисом и о том, как часто они видятся.
Читай также: Монфис: Мы с Элиной даем друг другу советы
"Во время матчей я не всегда смотрю на Монфиса, но мне важна его поддержка. Вместе мы можем играть только на крупных соревнованиях, ведь мы оба в топ-10 мирового рейтинга.
Так что, мы с Гаэлем видимся почти каждую неделю", - приводит слова Свитолиной Tennis World USA.
Ранее Элина Свитолина рассказала, кто придумал создать совместный аккаунт в Instagram.
Полная версия правил