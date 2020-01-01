Свитолина: Я не всегда смотрю на Монфиса во время матчей, но его поддержка важна

Первая ракетка Украины рассказала о взаимоотношениях со своим возлюбленным.

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о взаимоотношениях с французом Гаэлем Монфисом и о том, как часто они видятся.

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"Во время матчей я не всегда смотрю на Монфиса, но мне важна его поддержка. Вместе мы можем играть только на крупных соревнованиях, ведь мы оба в топ-10 мирового рейтинга.

Так что, мы с Гаэлем видимся почти каждую неделю", - приводит слова Свитолиной Tennis World USA.

Ранее Элина Свитолина рассказала, кто придумал создать совместный аккаунт в Instagram.