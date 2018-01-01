Экс-напарника Федерера обвинили в изнасиловании

Дело швейцарского теннисиста уже передали в суд.

Известный бывший швейцарский теннисист Ив Аллегро, в прошлом выступавший в паре со своим соотечественником Роджером Федерером, угодил в сексуальный скандал.

Как сообщает Tennis World USA, спортсмена обвинили в изнасиловании. Рассматриваемый инцидент произошел пять лет назад на форуме европейских тренеров в Таллине (Эстония).

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По информации источника, Аллегро в состоянии алкогольного опьянения провел ночь с бывшей теннисисткой, которая также употребляла алкоголь. Проснувшись утром девушка обнаружила на своем теле синяки и ссадины, а ее одежда была разорвана.

Девушка смогла вспомнить, что Аллегро применил силу, чтобы заняться с ней сексом, и написала на него заявление. Судебное заседание по этому делу состоится 9 декабря.

Отметим, что в своей карьере Аллегро вместе с Федерером выиграл два турнира - в Вене и Галле.

Ранее сообщалось, что защитника Динамо обвиняют в насилии над женщинами.