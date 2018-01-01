Цуренко снялась с турнира ITF в Дубае
Украинка отказалась от участия на турнире, который начнется 9 декабря.
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира ITF World Tennis Tour в Дубае, который пройдет в период с 9 по 15 декабря.
Читай также: Цуренко: Для меня прошлый сезон выдался очень сложным
Как сообщает btu.org.ua, из-за отказа Цуренко в основную сетку турнира попала другая украинка - Ангелина Калинина. Также в квалификации сыграет Дарья Снигур.
Призовой фонд турнира в Дубае составляет 100 тысяч долларов.
Отметим, что Леся не выступает на турнирах с августа из-за травмы локтя.
Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова заявилась на турнир в Лиможе.
Полная версия правил