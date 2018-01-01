Цуренко снялась с турнира ITF в Дубае

Украинка отказалась от участия на турнире, который начнется 9 декабря.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира ITF World Tennis Tour в Дубае, который пройдет в период с 9 по 15 декабря.

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Как сообщает btu.org.ua, из-за отказа Цуренко в основную сетку турнира попала другая украинка - Ангелина Калинина. Также в квалификации сыграет Дарья Снигур.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет 100 тысяч долларов.

Отметим, что Леся не выступает на турнирах с августа из-за травмы локтя.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова заявилась на турнир в Лиможе.