Переключиться на мобильную версию

Цуренко снялась с турнира ITF в Дубае

Комментариев: 0
Украинка отказалась от участия на турнире, который начнется 9 декабря.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира ITF World Tennis Tour в Дубае, который пройдет в период с 9 по 15 декабря.

Читай также: Цуренко: Для меня прошлый сезон выдался очень сложным

Как сообщает btu.org.ua, из-за отказа Цуренко в основную сетку турнира попала другая украинка - Ангелина Калинина. Также в квалификации сыграет Дарья Снигур.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет 100 тысяч долларов.

Отметим, что Леся не выступает на турнирах с августа из-за травмы локтя.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Козлова заявилась на турнир в Лиможе.

Поделись:
Теги: теннис, Леся Цуренко, ITF
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь