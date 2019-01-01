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Ястремская выступит на турнире в Аделаиде

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Вторая ракетка Украины заявилась на соревнования в Австралии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит на хардовом турнире серии Премьер, который состоится в австралийском городе Аделаида.

На соревнования также заявились представительницы топ-10 мирового рейтинга WTA: Эшли Барти, Симона Халеп, Петра Квитова и Кики Бертенс.

Отметим, что турнир Аделаиде пройдет с 13 по 18 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире в Брисбене.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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Источник: www.wtatennis.com

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