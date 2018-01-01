Двукратная олимпийская чемпионка: Бесит, когда Федерера спрашивают о завершении карьеры

Микаэла Шиффрин является поклонницей швейцарского теннисиста.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин поделилась своим мнением о швейцарце Роджере Федерере.

“Меня бесит, когда люди спрашивают Федерера о том, когда он завершит карьеру. Он великолепно себя чувствует, играет здорово. Он уйдет из тенниса тогда, когда сам захочет. Наслаждайтесь, пока он еще на вершине.

Меня мотивирует то, как он продолжает получать удовольствие от игры, несмотря на свой возраст. Он достиг многого, но все еще любит теннис. Федерер - великий, один из моих кумиров. Он невероятный спортсмен и потрясающий человек“, - цитирует Шиффрин Ski Actu.

Ранее Федерер отметил, что у него нет причин уходить из тенниса.