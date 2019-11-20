Испанская теннисистка сделала каминг-аут
Карла Суарес Наварро решила признаться в своей нетрадиционной ориентации.
Известная испанская теннисистка Карла Суарес Наварро публично заявила о своей нетрадиционной ориентации.
31-летняя спортсменка является лесбиянкой и сейчас у нее отношения с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.
"Проживайте жизнь с теми, кто дает вам жизнь", - написала Суарес Наварро на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что футболист-гей из Австралии рассказал, как он жил до каминг-аута.
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