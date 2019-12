Портрет Федерера появился на юбилейной монете Швейцарии

Третья ракетка мира Роджер Федерер теперь изображен на официальной юбилейной монете Швейцарии.

Монета из серебра номиналом 20 франков (около 19 евро) будет выпущена 23 января 2020 года. Как сообщает Blick, 38-летний теннисист стал первым человеком, который при жизни попал на швейцарскую юбилейную монету.

“Спасибо Швейцарии и монетному двору за невероятную честь“, - написал Федерер на своей страничке в Twitter, прикрепив видео с процесса изготовления монеты.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6