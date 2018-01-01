Портрет Федерера появился на юбилейной монете Швейцарии

Именитый теннисист стал первым человеком, которого изобразили на швейцарской юбилейной монете при жизни.

Третья ракетка мира Роджер Федерер теперь изображен на официальной юбилейной монете Швейцарии.

Читай также: Федерер: Я буду выступать в 2020 году, но вот по поводу 2021-го, то пока не знаю

Монета из серебра номиналом 20 франков (около 19 евро) будет выпущена 23 января 2020 года. Как сообщает Blick, 38-летний теннисист стал первым человеком, который при жизни попал на швейцарскую юбилейную монету.

“Спасибо Швейцарии и монетному двору за невероятную честь“, - написал Федерер на своей страничке в Twitter, прикрепив видео с процесса изготовления монеты.

Всего будет выпущено 55 тысяч монет. Заказать монету можно на официальном сайте монетного двора до 19 декабря 2019 года.

Отметим, что монетный двор также планирует выпустить еще одну монету с портретом Федерера - золотую, номинал которой будет 50 франков (около 45 евро). Ожидается, что эта монета появится в мае 2020 года.

Ранее Роджер Федерер составил портрет идеального игрока.