Свитолина: Со стороны украинской федерации не нормально так атаковать своего топ-игрока

Элина Свитолина рассказала о своем конфликте с Федерацией и о том, планирует ли играть за сборную Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о перспективах своего участия в ближайших матчах сборной в Кубке Федерации.

"Я планирую выступать на Олимпиаде в Токио и ситуация такая, что мне нужно отыграть еще один матч за сборную. Но скажем так, если ФТУ (Федерация тенниса Украины – прим.) не нуждается в моей помощи, то существуют некоторые другие возможности для квалификации на Олимпийский турнир, так как я все-таки топ-игрок в женском теннисе.

Я всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке, я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись, а со стороны Федерации не считаю, что это вообще нормально атаковать своего топ-игрока.

Конечно, хочется помочь сборной в Таллине и я постараюсь там сыграть. У нас большая команда, есть отличный выбор и при таких условиях нужно правильно подойти к командным встречам, чтобы игрока подготовить к важным матчам. Когда все здоровы, то у нас очень сильная команда.

Пока мы не рассматриваем дополнительных вариантов, но неизвестно, чего ожидать от Федерации. В каком свете они меня выставили, это было очень некрасиво с их стороны. Тем более, топ-игрока. Конечно, мы узнаем, какие есть выходы, но это на случай если вдруг меня не пригласят или у нас будут какие-то проблемы в переговорах.

Извинений передо мной не было, они всегда гнули свою линию, что я выпрашивала большую сумму за участие в сборной. Это присутствовало, но в первую очередь присутствовало также то, что я имела травму, которая бы не позволила мне играть. Были девочки, которые были готовы играть, а просто туда ехать я не вижу смысла транжирить свое здоровье. Я считаю, что у нас в команде есть хороший выбор игроков и это большой плюс, а то, что накинулись на меня и говорили, что я не играю только из-за денег и так выставить меня, я считаю это было низко.

Я так много лет играла за сборную, я представляю Украину на мировом уровне каждую неделю в турнирах и потом говорить, что я предаю Украину из-за денег? В матчах Тура всегда возле моего имени находится украинский флаг, поэтому мне не понятно, как люди могут меня выставлять в плохом свете", - рассказала Свитолина.