Свитолина выступит на престижном турнире в Штутгарте

Соревнования пройдут в апреле следующего года.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подтвердила участие на турнире в немецком Штутгарте. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Кроме украинки среди лидеров посева также будут Симона Халеп, Петра Квитова и Белинда Бенчич.

Соревнования в Штутгарте пройдут 16-26 апреля следующего года.

Напомним, Элина всего раз играла на этом турнире. В 2018 году Свитолина дошла до четвертьфинала финала, где уступила Каролин Гарсии. В прошлом году украинка пропустила соревнования из-за травмы колена.