Свитолина выступит на престижном турнире в Штутгарте
Соревнования пройдут в апреле следующего года.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина подтвердила участие на турнире в немецком Штутгарте. Об этом сообщили организаторы соревнований.
Кроме украинки среди лидеров посева также будут Симона Халеп, Петра Квитова и Белинда Бенчич.
Соревнования в Штутгарте пройдут 16-26 апреля следующего года.
Напомним, Элина всего раз играла на этом турнире. В 2018 году Свитолина дошла до четвертьфинала финала, где уступила Каролин Гарсии. В прошлом году украинка пропустила соревнования из-за травмы колена.
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