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Свитолина выступит на престижном турнире в Штутгарте

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Соревнования пройдут в апреле следующего года.
Элина Свитолина0
Элина Свитолина0
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подтвердила участие на турнире в немецком Штутгарте. Об этом сообщили организаторы соревнований

Кроме украинки среди лидеров посева также будут Симона Халеп, Петра Квитова и Белинда Бенчич.

Соревнования в Штутгарте пройдут 16-26 апреля следующего года.

Напомним, Элина всего раз играла на этом турнире. В 2018 году Свитолина дошла до четвертьфинала финала, где уступила Каролин Гарсии. В прошлом году украинка пропустила соревнования из-за травмы колена.

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Теги: Элина Свитолина, Штутгарт, WTA
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