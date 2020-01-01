Федерер составил портрет идеального игрока

Швейцарец упомянул 9 теннисистов.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер составил портрет идеального теннисиста.

Читай также: Федерер: Я буду выступать в 2020 году, но вот по поводу 2021-го, то пока не знаю

“У идеального игрока должно быть форхенд Гонсалеса, чувство мяча Риоса, подача Изнера или Сампраса, прием мяча Агасси или Джоковича, боевый дух Надаля, игра с лета Эдберга и умение контролировать эмоции Борга“, - приводит слова Федерера ESPNtenis.

Отметим, что ранее Рафаэль Надаль рассказал, как видит идеального игрока.