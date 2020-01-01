Переключиться на мобильную версию

Федерер составил портрет идеального игрока

Комментариев: 0
Швейцарец упомянул 9 теннисистов.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер составил портрет идеального теннисиста.

Читай также: Федерер: Я буду выступать в 2020 году, но вот по поводу 2021-го, то пока не знаю

“У идеального игрока должно быть форхенд Гонсалеса, чувство мяча Риоса, подача Изнера или Сампраса, прием мяча Агасси или Джоковича, боевый дух Надаля, игра с лета Эдберга и умение контролировать эмоции Борга“, - приводит слова Федерера ESPNtenis. 

Отметим, что ранее Рафаэль Надаль рассказал, как видит идеального игрока.

Поделись:
Теги: Роджерер Федерер, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь