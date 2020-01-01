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Пике: Мы больше не будет приглашать Федерера на Кубок Дэвиса

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Швейцарец недоволен реформой турнира.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Организатор Кубка Дэвиса защитник Барселоны Жерар Пике заявил, что больше не будет приглашать Роджера Федерера на турнир. 

“Мне бы хотелось, чтоб каждый участник принял участия в соревнованиях, но затем понял, что дело не в реформе турнира, а в личных интересах.

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Федерер организует турнир - Кубок Лэйвера, который проходит в сентябре, и видит в Кубке Дэвиса конкурента. Но это вовсе не так.

Кубок Лэйвера - это выставочный турнир с трехлетней историей, который прекрасно организованный, но нельзя сравнивать с Кубком Дэвиса, который зародился в 1900-м, с его 119-летней историей.

Это совершенно разные вещи. С Федерером мне было приятно беседовать, но больше мы его специально приглашать не будем“, - заявил Пике для AS.

Напомним, что Роджер Федерер критично высказался о новом формате турнира.

Отметим, что Кубок Дэвиса выиграла сборная Испании.

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Теги: Жерар Пике, Роджер Федерер, Кубок Дэвиса, теннис
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