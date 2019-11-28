Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по заработку за сезон

Украинская спортсменка заработала более 6 миллионов долларов.

Известный мировой журнал Forbes подбил итоги теннисного сезона.

По информации издания, Рафаэль Надаль за сезон заработал более 16 миллионов долларов, а среди женщин лидером стала - Эшли Барти, которая получила гонорар свыше 11 миллионов долларов.

Рейтинг игроков ATP:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 16,3 миллионов долларов.

2. Новак Джокович (Сербия) — 13,3.

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 8,7.

4. Доминик Тим (Австрия) — 8,1

5. Даниил Медведев (Россия) — 7,9.

Рейтинг теннисисток WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 11,3.

2. Симона Халеп (Румыния) — 6,9.

3. Наоми Осака (Япония) — 6,7.

4. Бьянка Андрееску (Канада) — 6,5.

5. Элина Свитолина (Украина) — 6,1.

Напомним, что Элина Свитолина не попала в список претендентов на звание Лучшей теннисистки года.