Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по заработку за сезон
Украинская спортсменка заработала более 6 миллионов долларов.
Известный мировой журнал Forbes подбил итоги теннисного сезона.
По информации издания, Рафаэль Надаль за сезон заработал более 16 миллионов долларов, а среди женщин лидером стала - Эшли Барти, которая получила гонорар свыше 11 миллионов долларов.
Рейтинг игроков ATP:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 16,3 миллионов долларов.
2. Новак Джокович (Сербия) — 13,3.
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 8,7.
4. Доминик Тим (Австрия) — 8,1
5. Даниил Медведев (Россия) — 7,9.
Рейтинг теннисисток WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 11,3.
2. Симона Халеп (Румыния) — 6,9.
3. Наоми Осака (Япония) — 6,7.
4. Бьянка Андрееску (Канада) — 6,5.
5. Элина Свитолина (Украина) — 6,1.
Напомним, что Элина Свитолина не попала в список претендентов на звание Лучшей теннисистки года.
Полная версия правил