Федерер: Я буду выступать в 2020 году, но вот по поводу 2021-го, то пока не знаю

Спортсмен настроен на следующий сезон.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что в следующем году будет продолжать играть.

“Я буду выступать в 2020 году, но вот по поводу 2021-го, то пока не знаю. Это слишком рано обсуждать.

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Если у меня будет возможность играть, то я продолжу делать это. Если моя семья этому обрадуется и я буду здоров, то это самое главное.

Важно, чтобы жена поддержала меня, ведь когда счастливая жена - счастливая жизнь. С этого стоит начать.

Дальше нужно будет оценить состояние своего здоровья и смотреть на результаты. Но обычно я не заглядываю так далеко вперед. Сейчас я думаю только о следующем сезоне“, - цитирует Федерера Forbes.

Ранее теннисист рассказал, что у него нет причин уходить из тенниса.