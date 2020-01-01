Переключиться на мобильную версию

Федерер: Я буду выступать в 2020 году, но вот по поводу 2021-го, то пока не знаю

Комментариев: 0
Спортсмен настроен на следующий сезон.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что в следующем году будет продолжать играть.

“Я буду выступать в 2020 году, но вот по поводу 2021-го, то пока не знаю. Это слишком рано обсуждать.

Читай также: Федерер: Я слышал, что меня сравнивают с Месси

Если у меня будет возможность играть, то я продолжу делать это. Если моя семья этому обрадуется и я буду здоров, то это самое главное.

Важно, чтобы жена поддержала меня, ведь когда счастливая жена - счастливая жизнь. С этого стоит начать.

Дальше нужно будет оценить состояние своего здоровья и смотреть на результаты. Но обычно я не заглядываю так далеко вперед. Сейчас я думаю только о следующем сезоне“, - цитирует Федерера Forbes. 

Ранее теннисист рассказал, что у него нет причин уходить из тенниса.

Поделись:
Теги: Роджер Федерер, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь