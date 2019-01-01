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Надаль: Маррей является одним из самых талантливых игроков

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Испанец лестно высказался в сторону своего коллеги.
Рафаэль Надаль и Энди Маррей
Рафаэль Надаль и Энди Маррей
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился своим мнением о британце Энди Маррее, который возобновил карьеру после операции на бедре.

“Он всегда был одним из самых талантливых игроков, которых я знаю. Проведя пару лет в туре, он стал сильнее психологически. 

Когда игрок такого уровня работает столь интенсивно, это означает, что он хочет достичь большего“, - приводит слова Надаля Tennis 365. 

Ранее Маррей рассказал, когда вернется к выступлениям в одиночном разряде.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Энди Маррей
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