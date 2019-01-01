Надаль: Маррей является одним из самых талантливых игроков
Испанец лестно высказался в сторону своего коллеги.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился своим мнением о британце Энди Маррее, который возобновил карьеру после операции на бедре.
“Он всегда был одним из самых талантливых игроков, которых я знаю. Проведя пару лет в туре, он стал сильнее психологически.
Когда игрок такого уровня работает столь интенсивно, это означает, что он хочет достичь большего“, - приводит слова Надаля Tennis 365.
Ранее Маррей рассказал, когда вернется к выступлениям в одиночном разряде.
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