Надаль: Маррей является одним из самых талантливых игроков

Испанец лестно высказался в сторону своего коллеги.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился своим мнением о британце Энди Маррее, который возобновил карьеру после операции на бедре.

“Он всегда был одним из самых талантливых игроков, которых я знаю. Проведя пару лет в туре, он стал сильнее психологически.

Когда игрок такого уровня работает столь интенсивно, это означает, что он хочет достичь большего“, - приводит слова Надаля Tennis 365.

Ранее Маррей рассказал, когда вернется к выступлениям в одиночном разряде.