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Свитолина: Моя мечта стала реальностью

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Украинка запустила благотворительный фонд.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями от старта работы благотворительного фонда.

“Рада сообщить, что мой фонд официально начал свою работу в Украине. 23 ноября состоялся первый благотворительный вечер, который дает старт для талантливых детей. Моя мечта стала реальностью.

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Хочу поблагодарить каждого, кто разделил этот вечер со мной, потому что вместе мы создаем наше будущее.

Я чувствую невероятную поддержку. Это мотивирует и придает уверенности в правильности выбранного пути“, - написала Свитолина на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что сломанную ракетку Уильямс продадут на аукционе.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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