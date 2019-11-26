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Свитолина не попала в список претендентов на звание Лучшей теннисистки года

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WTA опубликовала список номинанток на престижную награду организации.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала пять претенденток на звание Лучшей теннисистки года. К сожалению для украинских фанатов, в номинацию не попала Элина Свитолина.

За престижную награду поборются Эшли Барти (Австралия), Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония) и Каролина Плишкова (Чехия).

В голосовании примут участие представители различных изданий, а результаты объявят 11 декабря.

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Отметим, что в этот же день станет известно имя победительницы в номинации “Лучший новичок года“. Среди претендентов на награду - украинка Даяна Ястремская.

Другими номинантками являются: Коко Гауфф, Бьянка Андрееску, Каролина Мухова, Елена Рыбакина и Ига Свентек.

Напомним, в 2018 году лучшей теннисисткой стала румынка Симона Халеп.

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Теги: теннис, WTA, Элина Свитолина, Эшли Барти, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Наоми Осака
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