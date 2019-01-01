Федерер: Я слышал, что меня сравнивают с Месси

Роджер не понимает откуда пошло такое сравнение.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как относится к сравнению с Лионелем Месси.

Читай также: Федерер: Надаль войдет в историю как, возможно, лучший игрок всех времен

“Я много раз слышал такой вопрос. Слышал, что я как Месси, а Надаль как Криштиану, но я не знаю почему так люди говорят.

Оба игрока невероятные игроки. Они оба добились огромных успехов в футболе. Люди говорят, что я больше похож на Месси, но я понятия не имею почему так“, - цитирует Федерера Tennis World USA.

Ранее Федерер рассказал, что должен играть роль хорошего парня.